L’AQUILA – Resta inviolato il fortino del PalaAngeli L’Aquila. In serie C Gold, il Nuovo Basket Aquilano (Nba) ottine la seconda vittoria ieri contro il Teate Basket 74-69, grazie a una gara condotta fin dall’inizio, pur senza dare mai lo strappo per togliersi di dosso gli avversari, sempre comunque determinati per tutti i 40 minuti.

Il Nuovo Basket Aquilano ha disputato finora 4 gare, con due sconfitte esterne e altrettante vittorie davanti al pubblico amico.

“Due punti molto importanti che ci mantengono in corsa per provare, come faremo con le unghie e con i denti fino all’ultima gara, ad entrare tra le sei squadre che giocheranno i playoffs per la promozione in Serie B – affermano i dirigenti del Nuovo Basket Aquilano -. Dopo la presentazione di venerdì corso in Comune, con il sindaco Biondi, l’assessore comunale Colona, la Sanofi aggiunge una vittoria alla sua partnership con noi. Ancora un altro tutto esaurito in un Palaangeli pieno di entusiasmo con tantissimi ragazzi nel post gara a giocare sul campo fino a tardi. Intanto è Stefano degli Scoiattoli ad aggiudicarsi stasera il pallone originale NBA nella lotteria dell’intervallo”.

N.B.A – TEATE CHIETI : 74-69 (14-14, 32-26, 54-43)

N.B.A : Aristotile, Oriente 10, Nardecchia M ., Nardecchia N. 2, Alessandrini 8, Caldarelli 2,Antonini 2, Tuccella, Schiavoni 9, Cecchi 19 ,Klevinskas 9, Belmaggio 13

All: Stirpe

Ass: Gioia

D.T . : Nardecchia P.

TEATE: Ippolito 17, Caggiano 11, Dabetic 4, Aloisi, Gelormini 5, De Laurentis 9, Pichierri, Bartolucci, Scekic 23 Febbo.

All: Capone

Ass : Ranciaffi