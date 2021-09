L’AQUILA – E’ partita ufficialmente la stagione del Nuovo Basket Aquilano, Nba, L’Aquila con il raduno precampionato della formazione di serie C Gold, impegnata nel girone Abruzzo-Molise, all’interno del Distretto interregionale che comprende anche il girone Marche-Umbria nella prima fase.

Entusiasmo e atmosfera di grande positività per un team che quest’anno avrà alla guida tecnica Simone Stirpe, coach di notevole e comprovata esperienza, affiancato dall’assistente Matteo Gioia e dal preparatore atletico Cristian Berardi.

Il raduno ha avuto un prologo nel primo pomeriggio con i previsti test covid organizzati anche quest’anno grazie alla preziosa partnership con il Laboratorio di ricerca Dante Labs, una eccellenza unica italiana, all’avanguardia mondiale in questi mesi anche per le ricerche sul sequenziamento del DNA umano.

In serata primo allenamento dell’anno per un roster che si presenta al via con grande stimoli in un campionato che si preannuncia di notevole caratura tecnica-agonistica.

Tre le novità di questa stagione: l’ala forte argentina Leandro Cecchi, 200cm, fresco reduce dalla finalissima di A2 giocata con la maglia del Bahia Blanca e con anni di trascorsi nelle due massime serie d’oltre oceano; il centro lituano Titas Klevinsakas, 202 cm, nell’ultima stagione un torneo di C-Silver nelle file dell’Orlandina con l’accesso ai playoffs e cifre importanti nei punti realizzati e nei rimbalzi e Giancarlo Schiavoni, ala di 190 cm, anche per lui playoffs di C-Silver in Sicilia nella passata stagione, nelle file della Castanea Messina, con grande impatto di presenza sul campo e punti realizzati.

A loro si uniranno i confermati play Valerio Alessandrini e Giuseppe Oriente, classe 2001, e 10 elementi aquilani usciti dal floridissimo vivaio societario (tra cui i due esperti leader Massimiliano Nardecchia e Giulio Antonini), un record assoluto nazionale a questi livelli quello di poter schierare così tanti giocatori con lunghi anni di presenza nel club fin dai piccolissimi del minibasket!!

Nelle parole del presidente Roberto Nardecchia “la soddisfazione di vedere finalmente al via la nuova stagione agonistica, con la prima squadra e pian piano tutte le categorie giovanili nei prossimi giorni, fino ai piccoli del Settore Minibasket che inizierà lunedi 13 in contemporanea con l’inizio delle attività scolastiche. Il campionato di C-Gold vedrà al via formazioni che hanno inserito numerosi acquisti nelle loro rose per puntare subito ai vertici, noi riteniamo di poter essere competitivi con il gruppo che abbiamo allestito, proseguendo però con orgoglio nella nostra scelta che tende principalmente alla valorizzazione dei ragazzi aquilani con noi dai primi passi, integrati con alcune pedine che possano costituire un importante valore aggiunto, anche e non solo sul campo. Un valore aggiunto che siamo sicuri arriverà anche dal nuovo coach Simone Stirpe e dal lavoro già messo in cantiere dal suo Staff, insieme a Matteo Gioia e Cristian Berardi”.

IL ROSTER

file:///C:/Users/utente/Downloads/Roster%20Ufficiale%20Serie%20C%20GOLD%20%202021-2022%20NUOVO%20BASKET%20AQUILANO.pdf