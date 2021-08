L’AQUILA – Dopo i due colpi stranieri, il centro lituano Titas Klevinskas e l’ala forte argentina Leandro Cecchi, e le conferme di Giulio Antonini, Massimiliano Nardecchia, Valerio Alessandrini, Giuseppe Oriente, Daniele Aristotile, Lorenzo Caldarelli e Niccolò Nardecchia, il Nuovo Basket Aquilano inserisce nel roster del prossimo Campionato di Serie C GOLD un nuovo importante arrivo, con l’inserimento di Giancarlo Schiavoni, ala di 190 cm, classe 1987.

L’atleta originario di Teramo è reduce da una brillante esperienza in Sicilia, dove con la maglia della Castanea Messina è arrivato alla semifinale playoffs di C Silver, con 10,9 punti realizzati per gara e un ottimo impatto in termini di rendimento e presenza sul parquet.

Per Schiavoni si tratta inoltre di un ritorno nel capoluogo abruzzese, dove in passato ha avuto modo di giocare in C1 con la maglia dell’allora L’Aquila Basket, prima di passare le successive stagioni sempre nella medesima categoria soprattutto con la Tasp Teramo (guidata dall’attuale coach del Nuovo Basket Aquilano, Simone Stirpe) e poi con una doppia esperienza a Campli, con la Nova e con la Farnese. L’arrivo di Schiavoni, nelle intenzioni del club del PalaAngeli, aggiungerà quel tocco di esperienza e professionalità in più che servirà a far crescere ancora meglio i tanti giovani presenti nella rosa, espressione del fertilissimo vivaio che ogni anno fornisce un inesauribile serbatoio alla prima squadra.

Saranno ben 10 su 15, infatti, gli elementi “fatti in casa” a disposizione di coach Stirpe, dell’assistente Matteo Gioia e del preparatore atletico Cristian Berardi, che dal 1 Settembre, giorno del raduno precampionato, inizieranno a lavorare con un gruppo che proverà a dare tante soddisfazioni agli appassionati sportivi aquilani, pronti a poter finalmente rivedere i propri giocatori dagli spalti del PalaAngeli in un campionato che si annuncia di altissimo livello tecnico e spettacolare.