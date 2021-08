L’AQUILA – Il Nuovo Basket Aquilano inizia la presentazione del proprio roster in vista del Campionato di Serie C GOLD 2020/2021, distretto Abruzzo-Marche-Molise-Umbria.

Dopo i due colpi stranieri, il centro lituano Titas Klevinskas e l’ala argentina Leandro Cecchi, in attesa dell’ufficializzazione del terzo e ultimo nuovo innesto, focus sui giocatori confermati dopo la brillante esperienza della passata stagione, con la partecipazione alla Coppa del Centenario di C Gold.

Ancora una volta sarà dato ampio spazio agli atleti provenienti dall’inesauribile Settore Giovanile e Minibasket del club del PalaAngeli: una filosofia portata avanti da sempre e che anche in questa stagione vedrà ben 11 atleti sui 16 della già definita rosa cresciuti fin dai Pulcini con la stessa maglia!

La prima conferma è quella del capitano, Massimiliano Nardecchia, guardia/ala classe 1995 per 186 cm, elemento al suo ottavo anno consecutivo in prima squadra dopo aver indossato la casacca del Nuovo Basket Aquilano in tutte le categorie giovanili.

Sarà un mix di esperienza e gioventù quello che contraddistinguerà quest’anno il team di coach Stirpe, una squadra pronta a trasmettere entusiasmo ai tanti appassionati aquilani, pronti a poter finalmente rivedere i propri giocatori dagli spalti del PalaAngeli in un campionato che si annuncia di altissimo livello tecnico e spettacolare.

Cresce intanto nell’ambiente l’attesa per il primo giorno di raduno ed inizio della preparazione atletica/tecnica, fissato per la giornata del 1° Settembre.