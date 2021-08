L’AQUILA – “Non vedremo quest’anno Fabio Foresta iniziare il nostro raduno, in programma il primo settembre, in vista del prossimo Campionato di C Gold. Dopo la rottura dei due crociati nel 2018 e nel 2019, lo scorso anno ha ripreso stringendo i denti, portando a termine con tanta sofferenza la sua Coppa del Centenario”.

Dice lo staff dirigenziale del Nuovo Basket Aquilano, Nba, L’Aquila.

“Abbiamo visto la sua fatica in ogni allenamento, per stare insieme ai compagni e accanto alla voglia di continuare a mettere le scarpette sul parquet, nonostante i tanti problemi muscolari insorti dopo le operazioni e in parte già latenti – aggiunge lo staff dirigenziale del Nuovo Basket Aquilano -. Foresta, classe 1997, componente di un gruppo che tante gioie ci ha dato a livello giovanile, conquistando tra l’altro la nostra prima Finale Nazionale nel 2010, ala forte di 190 cm, anche lui dai pulcini del nostro minibasket attraverso tantissime esperienze nazionali ed internazionali con noi, ha deliziato gli appassionati del PalaAngeli con annate seniores super, nonostante la sua giovane età, e con un esordio in C Silver a 16 anni in un anno terminato poi a 12.1 punti di media partita, con un high di 28. Fabio porterà avanti un ennesimo percorso di rieducazione che speriamo possa soprattutto restituirgli una migliore funzionalità articolare: noi lo aspetteremo sempre, senza limiti di tempo, perchè fa parte di diritto della grande famiglia del PalaAngeli”.