L’AQUILA – Sono arrivati a L’Aquila dall’Argentina e dalla Lituania Leandro Cecchi e Titas Klevinskas, pronti per il raduno di serie C Gold di mercoledì primo settembre del Nuovo Basket Aquilano, Nba. “Leo” Leandro Cecchi, ala forte di 200 centimetri, fresco reduce dalla Finale Playoffs di A2 per l’accesso in A1 con la maglia della sua Bahia Blanca e Titas Klevinskas, centro di 202 centimetri, alle spalle un ottimo campionato in Sicilia lo scorso anno, con la disputa dei playoffs di C Silver con la maglia dell’Orlandina!

Hanno preso possesso ognuno del proprio appartamento, conosciuto già gli amici del Ristorante Voglia di pizza e per “Leo” subito la prima dose del vaccino grazie alla professionalità dello staff medico del Punto Vaccinale della Asl dell’Aquila, in Piazza Duomo.

“Benvenuti nella grande famiglia del PalaAngeli e nella nostra città, Leo e Titas!”, dicono i dirigenti del Nuovo Basket L’Aquila.