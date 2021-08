L’AQUILA – Arrivano gli ultimi under a completare il roster del Nuovo Basket Aquilano, Nba, in serie C Gold che inizierà la preparazione mercoledi 1° settembre. E saranno due babies del 2004, Tommaso Santomaggio e Francesco Tuccella, già al via anche l’anno scorso in precampionato e poi in campo nella Coppa del Centenario.

Oggi fari accesi su Tommaso Santomaggio, cresciuto in un gruppo giovanile aquilano che “ci ha regalato tantissime soddisfazioni e che continuerà quest’anno, insieme a lui e Francesco Tuccella – dicono i dirigenti del Nuovo Basket Aquilano – il percorso con l’Under 19 d’Eccellenza. Ala di 186 cm, grande tiratore da tre (record personale di 7 triple realizzate in una semifinale Under 16 Eccellenza), ben 4 Finali Nazionali già giocate con i nostri colori (2 assolute Under 14, Bormio e Cagliari e 2 JTG 3v3 Fip, Caorle e Lignano), oltre alla partecipazione con la Selezione Abruzzese al Trofeo delle Regioni 2018 e a vari Titoli Assoluti Regionali, Tommaso aggiungerà quest’anno altra esperienza al suo cammino da giocatore. Con poche parole come piace a lui, con la solita discrezione ed il rispetto verso gli altri che piacciono tanto a noi”.