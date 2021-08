L’AQUILA – “Ci sarà anche ‘”Capitan Futuro’ al via del raduno della prima squadra di C Gold che si ritroverà al PalaAngeli L’Aquila mercoledì 1 Settembre, Daniele Perrella, ala classe 2003 per 187 cm, anche lui con noi dai piccolissimi del minibasket, capitano di tutte le squadre giovanili cui ha giocato, al secondo anno tra i seniores in una stagione che lo vedrà in campo anche nell’Under 19 d’Eccellenza”.

Lo dichiarano i dirigenti del Nuovo Basket Aquilano, Nba, in vista del prossimo campionato di serie C Gold, dove gli aquilani sono matricole, visto che lo scorso anno hanno disputato solo la Coppa del Centenario.

“Dopo la brillante esperienza dell’anno scorso nella Coppa del Centenario, 3 Finali nazionali anche per lui con i nostri colori, Titoli Regionali di categorie e tante coppe alzate nei tornei in Italia ed all’Estero cui ha partecipato Daniele Perrella – concludono i dirigenti dell’Nba – oltre ad una importante convocazione nel raduno di San Vincenzo della Nazionale Giovanile Under 14 del 2017 e la maglia da titolare della Selezione Abruzzese nel Trofeo delle Regioni dello stesso anno. Piano piano, tutti i nostri “piccoli” che arrancavano dietro una palla più grande di loro, trasferiranno sul parquet con i grandi la stessa grinta e la stessa determinazione che ci hanno sempre mostrato: crescono”.