L’AQUILA – “Si possono avere 18 anni non ancora compiuti, li festeggerà il 17 settembre, ed essere già pronti per la terza stagione da seniores, dopo aver concluso la Coppa del Centenario di C Gold a 12,5 punti di media e 10 rimbalzi a gara”.

Lo affermano i dirigenti del Nuovo Basket Aquilano, Nba, L’Aquila, nel presentare Paolo Belmaggio, alto 201 centimetri, ala, forte-centro, nato nel 2003. “Con noi dai Pulcini del Minibasket – aggiungono i dirigenti dell’Nba – a disposizione di coach Stirpe dal 1° Settembre, data di inizio del raduno precampionato in vista del Campionato di C Gold. Un percorso nel settore Giovanile ricco di soddisfazioni con i suoi compagni di una vita, con cui condividerà quest’anno anche l’esperienza nell’Under 19 d’Eccellenza, 3 Finali Nazionali, una assoluta Under 14 a Bormio e 2 JTG 3v3, diversi Titoli Regionali di categoria e decine di Tornei in Italia e all’Estero”.

I dirigenti del Nuovo Basket Aquilano concludono: “Paolo si aggiunge ai tanti che scenderanno in campo tra i ‘grandi’ portando dentro da anni uno spirito e un senso di appartenenza che va oltre il basket”.