L’AQUILA – Seconda importante conferma per il Nuovo Basket Aquilano, pronto alla partenza nel difficile Campionato di Serie C Gold 2021/2022, distretto Abruzzo-Marche-Molise-Umbria. E’ la volta di Giulio Antonini, guardia classe 1997 per 186 cm, un talento purissimo tra i migliori mai usciti dalla famosa “cantera” del club aquilano, un giocatore esplosivo che ha sempre entusiasmato i tanti appassionati cittadini e non e che negli anni è diventato un punto di riferimento per il club e per i ragazzi del settore giovanile: per gli addetti ai lavori della C Gold uno dei migliori atleti che scenderanno in campo nel prossimo torneo.

Antonini ha iniziato da piccolissimo con la Scuola Minibasket del team del capoluogo, proseguendo poi nelle varie categorie giovanili, collezionando con le varie formazioni tanti successi regionali e partecipazioni a tornei nazionali ed europei, con la perla del raggiungimento nel 2011 della Finalissima Nazionale Under 14 JTG.

Dopo alcune apparizioni nelle Selezioni Giovanili Italiane, un passaggio in prestito di un anno con il Leoncino Mestre e di due con il Roseto Basket, con alcune apparizioni in gare di A2.

Il Campionato di quest’anno sarà il sesto consecutivo da senior con la maglia del Nuovo Basket Aquilano per un atleta che per orgoglio e senso di appartenenza è parte integrante della filosofia del club del PalaAngeli.

Nella prossima settimana, oltre alle altre conferme della rosa, verrà ufficializzato il terzo nuovo arrivo che sarà a disposizione di coach Stirpe e dello Staff Tecnico-Atletico dal 1° Settembre, data di inizio del raduno precampionato.