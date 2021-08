L’AQUILA – Completa il roster del Nuovo Basket Aquilano, Nba, L’Aquila. che milita in serie C Gold, un altro giovane atleta nato nel 2004, Francesco Tuccella, ala di 190 centimetri, al secondo anno tra i seniores, reduce anche lui da una importante esperienza nella passata stagione nella Coppa del Centenario di categoria.

“Anche per Francesco Tuccella importanti trascorsi nel nostro Settore Giovanile, con 4 Finali Nazionali, Bormio e Cagliari Under 14 Assoluti, Caorle e Lignano Sabbiadoro Under 14 JTG Fip 3v3, numerosi Titoli Assoluti Regionali ed una partecipazione nel 2018 con la Selezione Abruzzese nel Trofeo delle Regioni – dicono i dirigenti del Nuovo Basket Aquilano -. Un altro anno tra i grandi alla corte di coach Stirpe, oltre alla prestigiosa partecipazione con i suoi compagni al prossimo Campionato Under 19 d’Eccellenza, arricchirà ancora di più il percorso di crescita di una ragazzo che esprime in ogni momento la gioia di poter giocare con un pallone tra le mani, un entusiasmo contagioso che lo accompagna da sempre e che esprime bene il nostro mantra: far crescere i ragazzi continuando a farli divertire e a farli sentire parte integrante di una grande famiglia!”.