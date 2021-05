ROMA – Quando tutte le strade portavano a Maurizio Sarri come allenatore della Roma, il club giallorosso ha ufficializzato José Mourinho nuovo tecnico del club giallorosso dalla stagione 2021-2022.

Piccola delusione per il capoluogo abruzzese: tra i più stretti collaboratori di Sarri c’è anche l’aquilano Marco Ianni.

Lo Special One, ex Tottenham e Inter (dove ha conquistato il triplete), proverà a far grande la Roma.

Contratto alla Roma per 3 anni.

José Mourinho ha una lunga carriere da allenatore e il suo trampolino di lancio è stato Porto, dove in due stagioni e mezza vince due campionati (2003 e 2004), una Coppa (2003) e una Supercoppa nazionale (2003), ma soprattutto una Coppa Uefa (2003) e una Champions (2004). Sbarca in Inghilterra e vince due Premier League con il Chelsea (2005, 2006), due Coppe di Lega (2005, 2007), una Coppa d’Inghilterra (2006-2007) e una Supercoppa inglese (2005). Nel 2008 approda all’Inter, che conduce alla vittoria di due campionati (2009 e 2010), una Coppa Italia (2010), una Supercoppa italiana (2008) e una Champions (2010), che completa il ‘triplete’ nerazzurra.

La campagna d’Europa di Mourinho prosegue quindi in Spagna. Con il Real Madrid arrivano i successi nella Liga (2012), una Coppa del Re (2011) e una Supercoppa spagnola (2012). Ma niente Champions e così lo ‘Special One’ tornare al Chelsea, con cui vince un altro campionato (2015) e un’altra Coppa di Lega (2015). Al Manchester United vince una Supercoppa inglese (2016), una Coppa di Lega (2017) e un’Europa League (2017).

Non solo allori, però, sul suo cammino. Con il ben servito ricevuto a metà aprile dal Tottenham sono saliti a tre i licenziamenti consecutivi subiti da Mourinho in Premier, mettendo in fila quelli incassati con Chelsea, United e appunto Tottenham.