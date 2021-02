Eredità digitale, sentenza storica a Milano: Apple costretta a consegnare ai genitori foto e video del figlio morto.

Lo smartphone del ragazzo, morto in un incidente, è andato distrutto. Non così per i ricordi conservati in cloud, ma il colosso del web, invocando la privacy, si era rifiutato di fornirli ai familiari.

Per la prima volta in Italia, infatti, un giudice ha ordinato in via cautelare d’urgenza a Apple di fornire ai genitori di un ragazzo, morto in un incidente stradale un anno fa, il recupero dei contenuti digitali dall’account del figlio.

Lo smartphone era andato distrutto nello schianto, ma le foto e i video sincronizzati online e conservati in cloud risultano comunque recuperabili.