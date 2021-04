L’AQUILA – (Fonte federugby.it) – L’incontro del Sei Nazioni Femminile di rugby, tra Italia e Irlanda è pronto per essere disputato a Dublino dopo che le azzurre, allenate dall’aquilano Andrea Di Giandomenico, hanno acconsentito a rinunciare al vantaggio del campo per garantire il regolare svolgimento dell’incontro.

Tra le fila delle azzurre trova posto Lucia Cammarano, nata a Benevento ma di adozione aquilana, tesserata con Le Belve Neroverdi L’Aquila.

Originariamente in calendario allo Stadio Lanfranchi di Parma, l’incontro si disputerà sabato 24 aprile all’Energia Park di Dublino (noto anche come Donnybrook Park), con l’Italia che volerà in Irlanda per prendere parte all’incontro.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 12 locali, le 13 in Italia, come originariamente previsto, con diretta su Eurosport 2.

L’inversione di campo è stata definita poiché la Nazionale irlandese non sarebbe stata in grado di far fronte al periodo di isolamento, della durata di due settimane, al proprio ritorno dall’Italia.

Il CEO di Six Nations Rugby Ben Morel ha dichiarato: