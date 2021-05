ROMA – Le scuole possono far aumentare i contagi?

Secondo il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Picone” del Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche, pare di sì: “Non avrei riaperto le scuole. Dagli ultimi dati disponibili è emerso che nelle ultime due settimane, rispetto alla terzultima, solo due curve non sono calate: quella del contagio da 0 a 9 anni che cresce, e quella da 10 a 19 anni che è piatta. Tutte le altre sono in calo. Fino a qualche tempo fa avrei detto che i bambini sotto i 10 anni non contribuivano alla diffusione, ma con la variante inglese la situazione è cambiata”.

Sebastiani aggiunge che “avrei fatto un discorso ai ragazzi rendendoli responsabili, scegliendo insieme a loro la modalità migliore per fare lezione a distanza. Invece i ragazzi sono diventati come barchette in mezzo alla tempesta, tra aperture e chiusure”.

Il matematico ha esternato le sue idee nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv.