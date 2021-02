L’AQUILA – Sono stati consegnati quest’oggi i lavori di ricostruzione dell’edificio scolastico di Bagno Grande, in via della Fonte.

“Le opere, per un importo complessivo di un milione, restituiranno alla comunità un edificio moderno, sicuro e funzionale destinato a ospitare 50 bambini della scuola dell’infanzia mentre la primaria di Bagno sarà accorpata a quella di Pianola nel nuovo polo scolastico che sorgerà nei pressi del centro sportivo Arcobaleno, per il quale è in corso la progettazione esecutiva”.–spiega il sindaco che oggi ha effettuato un sopralluogo nella frazione di Bagno Grande. La durata dei lavori è di 8 mesi.

“La possibilità di ricorrere ai poteri commissariali e il grande lavoro della struttura organizzata presso gli uffici comunali per accelerare sull’edilizia scolastica hanno portato in pochi mesi all’abbattimento di diversi plessi come quello della Celestino V nel quartiere di Valle Pretara, o nei quartieri di Pettino e Santa Barbara, al posto dei quali sorgeranno nuovi edifici per le scuole dei figli di questa terra. Entro l’estate, inoltre, inizieranno i lavori del polo scolastico Gignano-Torretta-Sant’Elia ” ha aggiunto il primo cittadino.