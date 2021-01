PESCARA – “Come associazioni e comitati di docenti e genitori – scrivono Priorità alla Scuola Pescara, Cidi Pescara e Nastrini Liberi Abruzzo – dissentiamo dalle scelte intraprese dalla Regione Abruzzo con la recente circolare del Dipartimento Sanità prot. n. 0022436/21 che reca indicazioni per la gestione di casi e focolai di COVID-19 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia e che nella parte finale dedicata agli operatori scolastici che recita:

“Nelle scuole primarie e secondarie, e ancor di più negli Istituti superiori, dove sia il docente sia gli alunni in classe devono e possono rispettare le misure di distanziamento e protezione individuale, la sospensione dell’attività didattica in presenza dei relativi gruppi classe, in caso di positività di uno o più insegnanti, risulta ingiustificata. Analogamente, la sospensione dell’attività didattica non deve essere disposta in caso di positività di un operatore scolastico non docente.”

Sappiamo che in diverse scuole queste indicazioni sono già state applicate alla lettera: dunque se un docente o un ata risulta positivo al covid 19 in automatico le classi che hanno avuto contatti con loro non vengono poste in quarantena. Ha inoltre preso piede l’interpretazione al contrario di tale indicazione, interpretazione che ha come conseguenza la mancata quarantena dei docenti che hanno frequentato classi con alunni/e risultati positivi.

Vorremmo tanto che qualcuno ci spiegasse la logica sottesa a tali indicazioni operative.

Le linee guida ISS per la gestione di casi e focolai nelle scuole emanate ad agosto 2020, forniscono indicazioni e lasciano alla discrezionalità delle Asl la gestione del tracciamento e dei dispositivi di quarantena al fine di contenere la diffusione del virus. Una discrezionalità da esercitare in virtù di un attento vaglio delle diverse situazioni che si creano caso per caso.

Invece cosa fa adesso la nostra Regione?

Cristallizza una procedura stabilendo, senza alcuna evidenza scientifica che lo possa sostenere, che il personale della scuola positivo o entrato in contatto stretto con casi positivi non contagerà mai o non verrà mai contagiato.

Dove sono gli studi che dimostrano l’immunità al covid 19 acquisita dal personale della scuola?

Non riusciamo a trovarli, mentre collezioniamo sempre più esperienza dell’inadeguatezza del sistema sanitario regionale a gestire, con poco personale e poche risorse, una pandemia e il tracciamento dei casi con le istituzioni scolastiche aperte.

Vogliamo le risorse adeguate per il rispetto dei protocolli di tracciamento e screening, cura e attenzione per la scuola e la salute pubblica! Non indicazioni rigide per mettere in atto protocolli standardizzati che altro non fanno che aumentare i rischi invece di ridurli, portandoci inesorabilmente verso la perdita del controllo dei casi e l’inevitabile chiusura di intere classi, plessi e scuole.