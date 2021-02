L’AQUILA – Scuola, l’odissea dell’organico. Se nemmeno lo stato riesce ad essere puntuale nei pagamenti degli stipendi c’è da preoccuparsi. Il personale Covid delle scuole, assunto con normativa emergenziale, vive da settembre una situazione paradossale.

L’organico Covid è stato istituito con il decreto Rilancio dello scorso maggio e poi oggetto di ulteriori interventi normativi nei mesi seguenti. Si è rilevato indispensabile per il funzionamento della didattica e della scuola in generale, anche perché c’è un fabbisogno crescente. Quest’anno c’è stato il record di supplenze. Gli stipendi di queste persone, però, arrivano con il contagocce. Ancora al 5 febbraio, è emerso in un’assemblea nazionale organizzata dalla Flc Cgil, c’erano docenti indietro ancora di mesi. Alcuni addirittura denunciano di non aver ancora ricevuto nulla.

Trecento euro in meno in busta paga

Nel frattempo però i docenti pagano di tasca loro mezzi o affitto per andare a lavorare. Le sedi di assegnazione, infatti, sono spesso e volentieri fuori dal comune di residenza, e così armi e bagagli si tratta di cambiare vita, o comunque di pendolare ogni giorno con la scuola in presenza, e a volte anche con quella distanza. Posti pubblici, come si suol dire, quelli che dovrebbero almeno farti stare tranquillo che a fine mese c’è con che fare la spesa. Invece no.

Una parte dell’organico Covid, ora, è stata pagata a gennaio dopo mesi di attesa. Con una ennesima brutta sorpresa però. Il netto in busta è molto più basso del dovuto. Gli stipendi 2020 pagati in ritardo, infatti, sono stati pagati come arretrati, soggetti quindi a tassazione separata anziché ad aliquota Irpef media. In pratica sono venute a mancare le detrazioni o elementi accessori del salario dovuti a chi percepisce lo stipendio regolarmente. Per intenderci per chi doveva prendere 900 euro netti in busta, la decurtazione è stata di ben 300 euro, un terzo dello stipendio. Una mazzata tra capo e collo, e l’ennesimo brutto segnale per la scuola italiana.

La detrazioni spettanti sugli arretrati potranno essere recuperate dai docenti entro i tre anni successivi in dichiarazione dei redditi. L’altra ipotesi, più remota, è che arrivino in qualche conguaglio.