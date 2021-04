Il Governo lavora ad un protocollo unico per la gestione dei contagi da Covid a scuola. Come riporta Il Sole 24 Ore, l’obiettivo è eliminare le difformità e le incertezze legate a regole diverse. Il provvedimento è in via di definizione. La direttiva, appena pronta, sarà comunicata prima agli USR e poi alle scuole.

Il protocollo prevederebbe il divieto per i ragazzi di stare insieme davanti alle macchinette di distribuzione di merendine e bevande (potrebbero anche essere disattivate); nessuna riunione, gruppo o incontro in grado di generare assembramenti; l’unico momento di aggregazione tra gli studenti sarà in classe, ma a distanza. Finora c’è stata poca chiarezza su cosa succede in caso di contagio a scuola. Le regole sulla durata della quarantena del contagiato, quella della classe, i periodi necessari e sufficienti per fare il tampone, cosa fare se lo studente resta contagiato per più tempo, il conteggio e la giustificazione delle assenze, sono state diverse tra zona e zona. Il governo prova a fare chiarezza.