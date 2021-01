PESCARA – Il Presidente Marco Marsilio ha visitato questa mattina il centro comunale (distretto sanitario, in Via Fratelli Granchelli) allestito per lo screening di massa sulla popolazione di Civitella Casanova (Pe). Nella giornata di oggi è stata data priorità al personale dell’istituto scolastico locale. «Lo screening di massa sulla popolazione – osserva il Presidente Marco Marsilio – è uno degli strumenti che abbiamo messo a disposizione delle Asl e dei Comuni per contrastare la diffusione e la circolazione incontrollata del virus sul territorio. Invito i cittadini, perché non sempre lo fanno, ad approfittare di questa opportunità, che ha permesso di identificare finora oltre 600 persone asintomatiche. Questa iniziativa – osserva ancora il Presidente – ha evitato contagi e soprattutto di mettere sottopressione gli ospedali. E’ uno strumento importante, dunque, che continueremo a utilizzare per individuare precocemente le persone che possono essere portatrici di contagio».