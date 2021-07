SCOPPITO – La denuncia via social del sindaco Giusti in merito a un fatto accaduto a Scoppito: “Ieri sera verso le 21 una signora di oltre 80 anni mentre tornava a casa in macchina è stata affiancata da tre motorini con sei persone a bordo che hanno cominciato ad inveire contro la signora colpendo ripetutamente l’autovettura con pugni. Il fatto è avvenuto lungo la salita dei mozzoli. I ciclomotori hanno proseguito poi per Santa Maria. Naturalmente è stato forte lo spavento per la donna. Del fatto ho informato le forze dell’ordine. Scoppito non è zona franca e nemmeno il far west e sono sicuro che prima o poi questa gente avrà quello che si merita . Di certo faro’ di tutto insieme ai carabinieri per individuare i responsabili e punirli per quello che combinano in giro. Purtroppo temo che questi personaggi siano nostri concittadini . Faccio quindi una raccomandazione a tutti iaffinchè segnalino episodi di vandalismo e di bullismo consentendo l’individuazione degli autori. E per favore chiamiamoli con il loro nome Codardi e delinquenti.”