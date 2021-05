SCOPPITO – “Purtroppo, per l’ennesima volta, ci troviamo di fronte al tentativo da parte del Consigliere di minoranza Andrea De Nuntiis di accreditarsi meriti e riconoscersi compiti che il suo ruolo (appunto quello di minoranza) non gli vede riconosciuti” – lo scrive in una nota il gruppo Consiliare Insieme per Scoppito “E’ il caso dei lavori che si stanno svolgendo in questi giorni sulla strada SP31 Forulense in prossimità di Collettara e nella zona del campo sportivo.Come amministrazione in carica abbiamo espresso, in tutte le sedi opportune, la necessità di effettuare tali lavori ed il Sindaco Giusti ne ha sollecitato l’intervento sui tavoli istituzionali a cui partecipa lui, non certo la minoranza.Non si spiega dunque come si possa pretendere che i cittadini di Scoppito siano cosi poco attenti da pensare che con qualche lettera priva di contenuti amministrativi o con qualche selfie si possa gestire un’intervento pubblico così importante.Non è chiaro, inoltre, come passeggiando e facendo foto ricordo il Consigliere De Nuntiis riesca ad avviare procedure e iter amministrativi, fare impegni economici o programmare Masterplan nazionali: lo invitiamo a passare in Comune per spiegarcelo.”