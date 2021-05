ROMA – Ventisei scienziati provenienti da tutto il mondo, nel rapporto pubblicato sul sito della Commissione Europea in occasione del Global Health Summit di oggi e rilanciato dall’Iss, avvertono che “Gli sforzi per affrontare il Covid dovrebbero includere investimenti e misure di risposta che abbiano il maggior potenziale possibile per un miglioramento sostenibile della prevenzione, inclusi gli investimenti in risorse umane e nella loro formazione, della preparazione e della risposta alle minacce globali per la salute”.

Per gli scienziati il mondo dovrà convivere per un bel po’ di tempo con il Covid: “La probabile traiettoria per il SarsCoV2 è di diventare endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione dell’immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e dell’emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali”.