L’Aquila. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà per il covid-19, l’Estate Ragazzi all’Oratorio Salesiano ‘Don Bosco’ di L’Aquila, si farà. Il direttore dell’Oratorio, Don Stefano Pastorino insieme a uno staff di otto educatori e una quarantina di animatori, ha messo in moto la macchina delle iscrizioni per quello che è diventato un appuntamento cittadino, che impegnerà molti ragazzi delle parrocchie aquilane per il periodo estivo.

Infatti, in poco più di dieci giorni, dal 10 al 20 maggio 2021, le iscrizioni sono arrivate all’esaurimento posti con 250 ragazzi presenti alle attività dell’Oratorio per tutto il periodo dell’Estate ragazzi, che inizierà il 14 giugno 2021 e che, eccetto una ‘pausa’ nelle due settimane del ferragosto, si prolungherà fino all’11 settembre.

La proposta educativa e pastorale che si concretizza in varie attività di giochi, laboratori, momenti di formazione e preghiera, principalmente rivolta a un’ampia fascia di bambini e ragazzi che va da chi ha frequentato la 1a elementare a chi ha terminato la 3a media, vedrà in oratorio gli educatori, e soprattutto gli animatori, tutti volontari, che con la loro creatività e la loro energia si impegnano nell’animare le giornate.

Questa attività dell’Oratorio Salesiano, che rappresenta una grande risorsa educativa, nonostante il periodo pandemico in cui stiamo vivendo, ha visto un folto gruppo di adolescenti e giovani, dedicare il periodo invernale per la formazione, seguendo il sussidio della Congregazione salesiana, ‘Mossi dalla speranza. Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare’.

In un tempo in cui siamo proiettati alla riapertura di tutte le attività, dopo le privazioni e le chiusure per il covid-19, il desiderio di molti ragazzi è quello di riprendere una vita di socialità, e pur nel risetto delle norme governative in atto contro il diffondersi della pandemia, l’Estate ragazzi 2021 sarà un occasione per vivere momenti di crescita umana e cristiana in un ambiente sereno e ricco di valori, in cui le attività ludiche, espressive, motorie, potranno rieducano ad un utilizzo positivo del tempo libero.