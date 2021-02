L’AQUILA – Il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, con un’ordinanza del 5 febbraio aveva disposto “l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale”. Salvo nuove indicazioni gli studenti dovranno tornare in presenza il prossimo 22 febbraio ma forse una qualche comunicazione in merito andava fatta comunque. Alcuni comuni si stanno organizzando per la riapertura, all’Aquila c’è uno screening in corso, altri no.

Nel provvedimento veniva evidenziato come il Gruppo tecnico scientifico regionale (Gtsr) avesse evidenziato “l’alto impatto che l’aumentata mobilità dovuta alla riapertura delle scuole e di comportamenti che non garantiscono il corretto distanziamento sociale” hanno sul “riacutizzarsi della circolazione del virus”. Posto che in alcune zone e comuni ci sono già in vigori provvedimenti più restrittivi non ci sono state invece comunicazioni sul ritorno in presenza, sulla base dei limiti fissati dal dpcm del 14 gennaio, degli studenti in fascia arancione.