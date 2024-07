Scacchi e Istruzione, da settembre si può ripartire con la mossa giusta

L’AQUILA – Gli scacchi e l’istruzione sono un connubio che in Italia si vede di rado, eppure potrebbe essere il giusto modo per rilanciare la scuola Italiana. Sono molte le nazioni al mondo che hanno visto negli scacchi il potenziale giusto per una crescita ottimale di bambini e adolescenti:

Russia: Gli scacchi sono materia obbligatoria nelle scuole russe fin dagli anni ’70. Fanno parte del curriculum scolastico dalla primaria fino alle superiori.

Ungheria: Gli scacchi sono stati introdotti come materia opzionale nelle scuole ungheresi a partire dal 1998 e sono ora ampiamente diffusi in tutto il sistema scolastico.

India: Nel 2011 il governo indiano ha reso obbligatori gli scacchi per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie. L’obiettivo è promuovere le abilità cognitive e strategiche.

Cina: Nonostante non sia una materia curriculare nazionale, molte scuole cinesi includono gli scacchi come attività extrascolastica o parte del programma di educazione fisica.

Azerbaigian: Gli scacchi sono stati inseriti come materia obbligatoria in tutte le scuole azere a partire dal 2014, dalla prima elementare fino all’ultimo anno delle superiori.

Grecia: Dopo un progetto pilota avviato nel 2015, a partire dal 2019 gli scacchi sono stati introdotti come materia opzionale nelle scuole greche.

Oltre alla Russia, che è una nazione che ha scritto la storia degli scacchi dell’ultimo secolo, si pensi a Karpov, Korchnoi, Kasparov, Nepomniachtchi, Svidler, Spassky… bisognerebbe porre la lente d’ingrandimento sull’India. Per la prima volta da moltissimo tempo, infatti, il Torneo dei Candidati ha visto una partecipazione di ragazzi indiani, giovanissimi, pazzesca tanto che uno di loro, Gukesh D., ha portato a casa la competizione superando nomi illustri come Hikaru Nakamura e Fabiano Caruana.

E’ difficile non pensare che l’attuazione di questo programma scacchistico, dal 2011, non abbia influito sulla vittoria del diciassettenne. In Italia l’inserimento degli scacchi potrebbe avere effetti simili, nonostante la cultura indiana fosse molto più affine alla pratica scacchistica di quanto sembri esserlo ad oggi quella italiana. Probabilmente non avremmo un campione dei candidati in 10 anni, ma nel lungo termine, gli effetti potrebbero essere sicuramente sorprendenti.

Il guadagno non sarebbe solo del mondo scacchistico in Italia ma anche dell’intero sistema dell’Istruzione Italiana. Infatti studiare scacchi aiuta notevolmente lo sviluppo delle abilità strategiche e cognitive dei giovani, insegna a pensare fuori dagli schemi e valutare con creatività ogni problema che si affronta, anche matematico. Ovviamente, ad oggi, non si potrebbe ancora pensare all’inserimento degli scacchi come materia obbligatoria senza una riforma dell’Istruzione ad-hoc, ma sono molte le attività da prendere in prestito.

Discipline grafiche: Per quanto riguarda le discipline grafiche – specie l’assonometria – gli scacchi sono il soggetto ideale. Metodo già applicato lo scorso anno dalla scuola aquilana Bafile-Muzi.

Matematica: Gli scacchi sono matematica, e la matematica è ragionamento. Quando si studiano i monomi nell’utilizzare il Metodo Montessori si possono usare vari simboli. Quelli scacchistici, in questo senso, risultano ideali. Di seguito un esempio:

Anche Geometria potrebbe essere toccata, da subito, dagli scacchi. Ad esempio, calcolare l’angolo del salto di un cavallo.

Tra i collegamenti più interessanti vi è sicuramente quello con la Storia, infatti anche se non può sembrare all’inizio, gli avvenimenti nel mondo scacchistico influenzano e sono influenzati dal contesto storico in cui avvengono. Per parlare della guerra fredda, ad esempio, si può rispolverare il Campionato del Mondo di scacchi di Bobby Fischer.

Da settembre, adottare gli scacchi per insegnare potrebbe portare a una rivoluzione nell’insegnamento delle discipline obbligatorie.