Con il nuovo decreto Covid arriva lo sblocco dei concorsi pubblici per circa 110mila posti, affiancato da nuove procedure semplificate.

“In Consiglio dei ministri abbiamo sbloccato tutti i concorsi pubblici e li abbiamo tutti digitalizzati. Non ci sarà mai più un concorso pubblico con carta e penna. Simbolicamente ha un enorme valore, è un upgrade di crescita del sistema verso una burocrazia più giusta”, ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

“Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni”, si legge nel testo del decreto, approvato dal Consiglio dei ministri e in vigore dal 7 aprile.

La norma che sblocca i concorsi è stata inserita nel decreto dopo il via libera del Cts al protocollo del ministero della Funzione pubblica.

L’aggiornamento, ha spiegato Brunetta, si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendeva impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni

Il tetto non è più previsto, ma sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio, fra cui l’obbligo per i candidati – anche già vaccinati – di presentare la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

La durata massima della prova è limitata a un’ora e gli organizzatori dovranno predisporre orari scaglionati di arrivo dei candidati.

Si prevede lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, dove possibile anche all’aperto, minimizzando gli spostamenti.

Le sedi devono avere percorsi dedicati di entrata e di uscita e adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato.

Ognuno avrà a disposizione 4,5 metri quadri e dovrà essere a una distanza di 2,25 metri dalle altre persone.

Inoltre è obbligatorio per tutti indossare mascherine FFP2.

Tra le novità contenute nel decreto è previsto, “nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale”

Ma anche “l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”

Si prevede inoltre “una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali” e “in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale”.

Si prevedono modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni.

Sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per alcune categorie (il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001) tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.