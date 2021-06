CAGLIARI – Non ci vorrà il tampone per entrare in Sardegna, se si è in possesso del Green Pass. Lo ha deciso il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.

Le misure restrittive anti-Covid regionali non sono state prorogate dalla Giunta regionale della Sardegna e dunque si applicano le norme nazionali previste per le regioni in zona bianca. Cadono, quindi, l’obbligo di registrazione sul sito della Regione o sull’app ‘Sardegna sicura’ prima dell’imbarco per i passeggeri diretti in Sardegna e quello di sottoporsi a tampone secondo le precedenti indicazioni. Dal 28 maggio erano stati revocati anche i controlli in porti e aeroporti affidati dal 22 marzo al Corpo forestale regionale.