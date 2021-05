PESCARA – E’ a firma del consigliere regionale Vincenzo D’Incecco (Lega), capogruppo, la risoluzione recante ‘la situazione degli OSS presso le ASL della Regione’.

Un documento che chiediamo di inserire all’ordine del giorno nella prossima seduta della V Commissione consiliare “Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. ” Lo scopo” scrive D’Incecco “è quello di impegnare il Presidente Marsilio, Nicoletta Verì, assessore regionale con delega alla Salute, e la Giunta ad avviare ogni utile iniziativa, in termini di indirizzo e controllo, affinché i direttori generali delle Asl procedano ad indire i concorsi pubblici per l’assunzione di operatori socio-sanitari visto il servizio reso dagli stessi durante la fase emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19″ prosegue il capogruppo della Lega ” La Giunta e il Consiglio regionale, da inizio pandemia, hanno dimostrato una particolare sensibilità e riguardo per il personale operante nelle ASL, come per la conversione da tempo determinato a indeterminato per i medici del 118, si vuole proseguire con lo stesso modus operandi per gli OSS che rappresentano un indubbio valore di interesse pubblico per la stessa azienda sanitaria ” conclude D’Incecco.