L’AQUILA – Dopo San Bernardino, Santa Maria Paganica e Santa Giusta arriva la quarta ZRU, Zona a Rilevanza Urbanistica, del centro storico. Si tratta dell’area compresa tra piazza e via Fontesecco e la zona di San Marciano e via Roio, fino allo slargo Nino Carloni nei pressi dell’imbocco di ponte Belvedere da un lato e piazza Duomo dall’altro. La quarta ZRU ingloba anche via delle Bone Novelle, via XX Settembre nel tratto tra via delle Bone Novelle e Via Fontesecco e, infine, via Sassa nei tratti praticabili.

Il provvedimento istitutivo prevede anche stalli specifici a disposizione dei residenti: quattro in piazza Rocca di Corno, quattro nello slargo Nino Carloni, cinque in Piazza Fontesecco e quattro stalli in via Santa Chiara d’Aquili. Per accedere agli stalli riservati i residenti o dimoranti dovranno fare richiesta di Citypass utilizzando il portale online dedicato predisposto dal Comune: https://serviziweb.comune.laquila.it/