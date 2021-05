L’AQUILA – È morto oggi Guido Aureli, il padre di Fabio Guido attuale direttore commerciale del Monza, terzo in classifica in serie B

Guido Aureli, che tra due mesi doveva compiere il suo 75esimo anno di età, era una persona molto apprezzata non solo a San Demetrio e ha lasciato basiti tutti alla triste notizia.

Il papà di Fabio Guido Aureli era stato ricoverato d’urgenza venerdì scorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, a causa di un’emorragia cerebrale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio alle 15.30 alla chiesa di San Demetrio.

Lascia sua moglie Anna Maria e i figli Fabio Guido e Antonella.

Purtroppo Guido Aureli non potrà gioire a un altro successo che Fabio Guido si appresta a raggiungere nello staff dirigenziale nel Monza che dovrà disputare i play off di serie B per la promozione in serie A.

Fabio Guido Aureli ne ha fatta di strada nel mondo del calcio, tanto da ricevere anche i complimenti all’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani.

Questo è la seconda stagione di Aureli come direttore commerciale alla compagine lombarda, dopo la vittoria del campionato di serie C ottenuta successivamente a 19 anni dall’ultima apparizione nel campionato Cadetto.

Ne ha fatta di strada Aureli nel mondo del calcio: è andato via da casa a 14 anni per l’ingaggio nelle giovanili della Lazio e poi è tornato in Abruzzo solo per gli studi universitari, per poi frequentare un Master per Management Sportivo a Treviso.

E così nel 2013 iniziò uno stage all’Aquila Calcio a qui tempi in serie C fino ad avere l’incarico di direttore del markenting della società rossoblu allora gestita da Elio Gizzi e Corrado Chiodi.

Conclusa l’esperienza nel sodalizio del capoluogo abruzzese è arrivata la chiamata dal Monza in serie C e ora in serie B.

Anche il mondo del calcio piange la morte del papà di Fabio Guido Aureli.

“Con grande dispiacere abbracciamo forte il nostro collaboratore, oggi al Monza, e soprattutto amico di sempre Fabio Guido Aureli che proprio oggi ha perso il suo papà”. Scrivono sui social L’Aquila Soccer School. “Caro Fabio – scrive ancora il sodalizio del presidente Maurizio Ianni – L’Aquila Soccer School ti è vicina oggi ancora di più per la tua grave perdita”.

Anche laquilablog porge le più sentite condoglianze a Fabio, a sua sorella Antonella e alla mamma Anna Maria.

In un momento spensierato della famiglia Aureli