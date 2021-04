Una sentenza breve del Tar dell’Aquila ha sancito, per ora, la vittoria di Unica Beach contro il Comune di Giulianova. La sentenza accoglie ricorso “vista la sua manifesta fondatezza alla luce del chiaro dettato normativo in materia”.

Il Comune di Giulianova aveva negato la proroga della “concessione” non considerata tale e quindi non soggetta proroghe. A riportare la vicenda è il quotidiano Certastampa. Ma nemmeno è stata data la possibilità, si spiega, di riaffidare l’area. Da qui il ricorso al Tar di Unica Beach. Il tribunale amministrativo, con sentenza n. 00106/2021 del 23/04/21, chiarisce che trattasi di concessione: “Contrariamente a quanto asserito dalla resistente, il rapporto giuridico intercorrente tra la ricorrente e l’Amministrazione Comunale si configura a a tutti gli effetti come rapporto di concessione di bene pubblico demaniale”.

“La natura concessoria del rapporto – continua il Tar – trova puntuale conferma anche nella previsione dell’obbligo posto in capo alla ricorrente di pagare il canone demaniale e la relativa imposta regionale, nonché di rispettare la Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari, obblighi che non si giustificherebbero in assenza di una concessione demaniale”.

La richiesta di proroga era quindi assolutamente nell’ordine delle cose. La spiaggia, la prima per animali in Abruzzo potrà dunque riaprire.