ROMA – Lucia Cammarano, nata a Benevento ma di adozione aquilana, è sempre di più un punto di forza dell’Italrugby femminile. La tallonatrice (classe 1992, 69 chilogrammi per 160 centimetri) della formazione le Belve Neroverdi L’Aquila ha collezionato finora in azzurro 27 caps, ma potevano essere di più se la 29enne Cammarano non avesse subito un grave infortunio.

Il Ct della Nazionale, poi, è l’aquilano Andrea Di Giandomenico che, dal sito Scrum Queens, ha ricevuto il premio come il “Best Women’s World Coach 2019”. La decisione è frutto dei voti dei lettori del sito e di un giudizio finale di un pool di esperti. Infatti nel Sei Nazioni donne 2019, l’Italia conquistò il secondo posto in classifica.

Negli ultimi anni quella al femminile è stata la sola Nazionale di pallaovale che ha saputo regalare soddisfazione agli appassionai di rugby dello stivale.

Intanto Di Giandomenico ha ufficializzato la lista delle 28 atlete convocate per il raduno di Parma in preparazione al Torneo di Qualificazione alla Rugby World Cup Nuova Zelanda 2021, in programma nell’autunno del 2022.

Gli incontri tra Italia, Spagna, Scozia e Irlanda si svolgeranno presso lo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma nelle giornate di lunedì 13, venerdì 19 e sabato 25 settembre, secondo la formula del girone all’italiana con partite di sola andata – il calendario completo è in uscita domani, giovedì 2 settembre.

Le Azzurre si ritroveranno presso la Città Ducale nella mattinata di mercoledì 8 settembre e, dopo che si saranno sottoposte a tampone molecolare insieme ai membri dello staff, come da protocollo sanitario, inizieranno la preparazione presso la Cittadella del Rugby.

“Dopo una lunga serie di rinvii e di riprogrammazioni siamo finalmente pronti a scendere in campo. È stato un periodo complesso per l’intero movimento, grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a mantenere un ottimo livello generale. Abbiamo lavorato bene durante i raduni estivi e arriviamo all’appuntamento con le partite di qualificazione preparati e consapevoli della sfida che ci attende. Poter giocare in Italia, a Parma in particolare, sicuramente ci dà una spinta in più, ma sappiamo che ci attendono tre incontri duri. Credo che il Torneo sarà molto equilibrato e stimolante in considerazione dell’alto livello qualitativo delle quattro squadre coinvolte. La partecipazione alla Coppa del Mondo è un nostro obiettivo e seguiteremo a fare il massimo per poterlo raggiungere’, ha dichiarato Andrea Di Giandomenico”.

Manuela Furlan (78 caps) guiderà la spedizione azzurra anche in occasione delle partite di qualificazione europea alla prossima rassegna iridata. Sara Barattin (98 caps) potrebbe raggiungere quota 100 caps in occasione della seconda partita del Torneo, prima italiana a toccare il prestigioso traguardo; Ilaria Arrighetti potrebbe nella stessa occasione conquistare la cinquantesima presenza in maglia Azzurra. Quattro le esordienti assolute – Sara Seye, pilone, Rugby Calvisano; Vittoria Vecchini, tallonatore, Valsugana Rugby Padova; Emma Stevanin, centro, Valsugana Rugby Padova; Francesca Granzotto, ala/estremo, Arredissima Villorba.

Le convocate

Piloni

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Michela MERLO (Rugby Calvisano, 9 caps)

Sara SEYE (Rugby Calvisano, esordiente)

Tallonatori

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 61 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 27 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Seconde linee

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 25 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 25 caps)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 18 caps)

Flanker / N. 8

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 48 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 18 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 8 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)

Mediani di mischia

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 98 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

Mediani di apertura

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 22 caps)

Centri

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, 1 cap)

Ali/estremi

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 78 caps) – Capitano

Francesca GRANZOTTO (Arredissima Villorba, esordiente

Maria MAGATTI (CUS Milano, 36 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 17 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)