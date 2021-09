ROMA – World Rugby ha confermato il calendario delle partite e le designazioni arbitrali per le gare europee di qualificazione alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2021”, in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma il 13, 19 e 25 settembre 2021.

L’Italia del Ct azzurro Kieran Crowley, squadra ospitante, sfiderà Irlanda, Scozia e Spagna, vincitrice del Rugby Europe Women’s Championship 2020, in un girone all’italiana con partite di sola andata. La squadra prima classificata si assicurerà un posto nel Girone B della Rugby World Cup 2021, in programma nel 2022; la seconda classificata accederà al Torneo di qualificazione finale per una chance conclusiva di accesso alla rassegna iridata.

Per le gare di settembre è stata nominata una squadra di direttori di gara di esperienza, tra cui Aurelie Groizeleau (FFR), Nikki O´Donnell (RFU), Hollie Davidson (SRU), Clara Munarini (FIR), Maria Beatrice Benvenuti (FIR) e Maria Pacifico (FIR), al fianco dei TMO Andrea Piardi, Gianluca Gnecchi e Stefano Pennè (tutti FIR).

Nella giornata di apertura, Aurelie Groizeleau dirigerà Scozia v Italia (kick off alle 15, ora locale); alle 18, Nikki O’Donnell sarà in campo per l’incontro tra Spagna e Irlanda, il primo tra le due squadre dal maggio 2008.

Hollie Davidson e Aurelie Groizeleau sono incaricate della gestione delle partite della seconda giornata: l’Italia affronterà l’Irlanda alle 15; la Spagna sfiderà la Scozia alle 18.

L’unica vittoria dell’Italia negli ultimi 18 incontri con l’Irlanda si è registrata proprio allo Stadio S. Lanfranchi nel febbraio del 2019, con il punteggio finale di 29 a 27.

Hollie Davidson e Clara Munarini supervisioneranno le gare dell’ultima giornata: i padroni di casa dell’Italia affronteranno la Spagna alle 15, mentre la gara tra Irlanda e Scozia – primo scontro diretto dal febbraio 2020 – è in programma alle 18. Azzurre e Las Leonas non si affrontano dalla Rugby World Cup 2017, quando le spagnole vinsero 22-8 nella fase a gironi prima di cedere all’Italia 20-15 nel play-off per la nona posizione.

Nove squadre sono già qualificate alla Rugby World Cup 2021 – Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia, Canada, Stati Uniti, Australia e Galles in virtù del posizionamento ottenuto alla Rugby World Cup 2017; Sudafrica e Fiji sono già inserite nelle fasi finali essendosi classificate al primo posto nei Tornei delle rispettive regioni, Africa e Oceania.

Alison Hughes, Direttore del torneo della Coppa del Mondo di Rugby 2021, ha dichiarato: “Siamo lieti di confermare il calendario delle partite e un panel arbitrale di alto livello: le tre giornate di gara si prospettano emozionanti e molto combattute, tutte e quattro le squadre partecipanti ambiranno al primo posto, per accedere direttamente alla Rugby World Cup 2021 in Nuova Zelanda, insieme alle migliori squadre femminili di rugby a quindici del mondo. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con le istituzioni del Paese ospitante e le federazioni partecipanti per garantire che l’evento si svolga in sicurezza e per dare alle giocatrici l’opportunità di mostrare il loro talento sul campo”.

Calendario RWC 2021 Europe Qualifier (fuso orario locale):

Sede: Stadio Sergio Lanfranchi, Parma

13 settembre 2021

15:00 – Scozia v Italia

18:00 – Spagna v Irlanda

19 settembre 2021

15:00 – Italia v Irlanda

18:00 – Spagna v Scozia

25 settembre 2021

15:00 – Italia v Spagna

18:00 – Irlanda v Scozia

Ticketing

I biglietti per il Torneo di Qualificazione Europeo alla Rugby World Cup 2021 saranno disponibili a partire da mercoledì 8 settembre online su www.ciaotickets.com, presso gli oltre 750 punti vendita Ciaotickets in Italia https://www.ciaotickets.com/punti-vendita e presso la segreteria delle Zebre Rugby Club – primo piano, Palazzina uffici della Cittadella del Rugby, via San Leonardo 110/A nei seguenti orari:

LUN-GIOV 9:30 | 17:30

VEN 9:30 | 12:30

Ulteriori dettagli verranno pubblicati su www.federugby.it