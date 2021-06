L’AQUILA – Anche l’aquilana Marta Ianni delle Belve Neroverdi L’Aquila è stata selezionata al progetto Seven Femminile Under 18, percorso specifico che in continuità con il progetto Area U18 femminile, mira a formare un gruppo di atlete specializzate nella disciplina a sette per costituire l’ossatura della futura Nazionale Seven.

Con il raduno di ieri a Firenze si sono conclusi i due momenti dedicati al progetto Seven Femminile Under 18, percorso specifico che in continuità con il progetto Area U18 femminile, mira a formare un gruppo di atlete specializzate nella disciplina a sette per costituire l’ossatura della futura Nazionale Seven Femminile.

Presso il campo Padovani, struttura messa a disposizione dall’Unione Sportiva Rugby Firenze 1931, si sono ritrovate ieri quattordici atlete mentre il 2 giugno scorso l’impianto federale della Cittadella del Rugby a Parma aveva ospitato ventiquattro giocatrici. Le atlete sono state selezionate in base all’area geografica di provenienza.

Le due giornate hanno costituito un primo, importante, momento di valutazione in vista dell’attività di formazione prevista nei mesi di luglio ed agosto.

Gli scenari legati alla Pandemia da Covid 19, la sovrapposizione di diverse competizioni internazionali, tra cui la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo a XV, ed il lungo stop dei campionati hanno indotto la FIR ad optare per la non partecipazione della rappresentativa femminile ai tornei di Rugby a Sette organizzati da Rugby Europe in questi mesi e a porre il focus sulla formazione di un gruppo di atlete specializzate nella disciplina a sette che tragga linfa anche dal progetto Area U18 femminile.

A Firenze staff ed atlete hanno ricevuto la visita del consigliere federale Francesca Gallina e del presidente del CR Toscano FIR, Riccardo Bonaccorsi.

Le atlete che hanno preso parte ai due raduni.

Firenze, 6 giugno 2021, Stadio Padovani

Camilla ANTONUCCI (ASD SPORTING C. ETRURIA PIOMBINO)

Mayra BUCCIARELLI (RUGBY FRASCATI UNION SSD ARL)

Alice CINQUINA (I PUMA BISENZIO RUGBY ASD)

Martina FARINA MARTNA (RUGBY FRASCATI UNION SSD ARL)

Valeria FERI (LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.)

Marta IANNI (RUGBY BELVE NEROVERDI ASD)

Cecilia MARSILI FELICIANGELI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD)

Michela PASSARIELLO (RUGBY FRASCATI UNION SSD ARL)

Alessia PICCOLO (RUGBY FRASCATI UNION SSD ARL)

Annalisa QUINZI (ALL REDS RUGBY ROMA ASD)

Teresa RISTORI TERSA (LIVORNO RUGBY SSD S.R.L. )

Caterina STRAPPA (SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO SSDRL)

Michela VIOZZI (SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO SSDRL)

Giulia Maria ZALLOCCO (SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO SSDRL)

Parma, 2 giugno 2021, Cittadella del Rugby

Natascia AGGIO (VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD)

Sarah BARALDI (RUGBY COLORNO F.C. ASD)

Erica BULANTI (POLISPORTIVA SONDALO SPORT ASD)

Gaia BUSO (ASD VILLORBA RUGBY)

Letizia CALESSO (ASD VILLORBA RUGBY)

Eleonora CAPURRO (RUGBY COLORNO F.C. ASD)

Nancy CASTELLET (BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD)

Mathilde CHEVAL (VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD)

Ambrah Celeste DE ROBERTIS (CUS TORINO ASD)

Alessandra Lucrezia FRANGIPANI (ASD VILLORBA RUGBY)

Margherita FUSARO (VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD)

Francesca GRANZOTTO (ASD VILLORBA RUGBY)

Gaia LUONI (CUS TORINO ASD)

Francisca Maria MARZOCCHI (RUGBY CALVISANO SSD ARL)

Alessandra MENOTTI (BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD)

Alessia QUADRI (CUS MILANO RUGBY ASD)

Alissia RANUCCINI (RUGBY COLORNO F.C. ASD)

Alice RATCLIFFE (CUS MILANO RUGBY ASD)

Luna Agatha SACCHI (CUS TORINO ASD)

Martina SANSEVERINO (ASD BIELLA RUGBY CLUB)

Gabriella SERIO (RUGBY COLORNO F.C. ASD)

Emma STEVANIN (VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD)

Ilaria TOMBOLATO (CUS TORINO ASD)

Vittoria VECCHINI (VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD)