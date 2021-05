ROMA – La stagione 2020/21 del Peroni TOP10 vivrà il suo ultimo atto mercoledì 2 giugno con la finale tra Padova e Rovigo che assegnerà lo Scudetto numero novantuno della storia del massimo campionato rugbistico italiano.

Una stagione regolare che ha visto il Petrarca dominare il torneo chiudendo al primo posto davanti al Rovigo che ha scavalcato il Calvisano conquistando la seconda posizione in classifica dopo la vittoria nel recupero contro il Colorno. Quarto posto per il Valorugby che ha contribuito a rendere interessante la lotta per la composizione finale dei play-off.

Con la corsa allo Scudetto che si appresta a vivere il momento clou, la palla passa temporaneamente ai fans del Peroni TOP10 chiamati a votare online per eleggere il miglior giocatore del 2020/21.

Tutti gli appassionati potranno esprimere la propria preferenza tramite l’app ufficiale della FIR (app.federugby.it) dalle 16.30 di oggi, lunedì 24 maggio, fino alle 12 di giovedì 27 maggio, mentre l’annuncio dell’MVP è fissato per il 31 maggio.

Cinque i giocatori candidati per succedere a Danilo Fischetti, pilone sinistro all’epoca del premio in forza al Calvisano e ora perno delle Zebre e dell’Italrugby, scelti tra coloro che hanno ricevuto almeno due nomination totali da parte dei tecnici delle dieci squadre del torneo.

Due i giocatori in lizza che hanno vestito la Nazionale e disputato un Mondiale con la maglia Azzurra: Tito Tebaldi (36 caps e 13 punti segnati con l’Italia) mediano di mischia dell’Argos Petrarca e Samuela Vunisa (13 presenze con l’Italrugby) terza linea del Kawasaki Robot Calvisano.

In corsa anche Andrea Zambonin, azzurrino e seconda linea Calvisano che durante lo scorso Guinness Sei Nazioni 2020 ha assaporato l’atmosfera dei raduni dell’Italia. Completano la rosa dei candidati Schalk Hugo, mediano di apertura del Calvisano protagonista con i suoi calci piazzati durante la stagione e Alessandro Ciofani, ala aquilana classe 1999 in forza, ex Polisportiva L’Aquila, ora al Rugby Viadana 1970.

Va ricordato che nel 2012 l’aquilano Marco Di Massimo, tesserato all’epoca con L’Aquila Rugby per poi passare successivamente alle Fiamme Oro, vinse il titolo MVP.

Questi i giocatori candidati per il premio di MVP del Peroni TOP10 2020/21:

Tito Tebaldi (Argos Petrarca)

Samuela Vunisa (Kawasaki Robot Calvisano)

Andrea Zambonin (Kawasaki Robot Calvisano)

Alessandro Ciofani (Rugby Viadana 1970)

Schalk Hugo (Kawasaki Robot Calvisano)

Albo d’oro MVP

2011 Marco Barbini (Petrarca Padova)

2012 Marco Di Massimo (L’Aquila Rugby)

2013 Nicola Benetti (Fiamme Oro Rugby)

2014 Matteo Ferro (Femi-CZ Rovigo)

2015 Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby)

2016 Edward Thrower (Sitav Rugby Lyons)

2017 Federico Conforti (Petrarca Padova)

2018 Michele Lamaro (Petrarca Padova)

2019 Danilo Fischetti (Kawasaki Robot Calvisano)

2020 Non assegnato