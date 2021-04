ROMA – Si preannuncia un week-end televisivo intenso per gli appassionati di rugby con le fasi finali di Champions e Challenge Cup, Super Rugby Australia, l’ultima giornata di regular season di Super Rugby Aotearoa ed i recuperi di Peroni TOP10, in programma tra domani, venerdì 30 aprile, e domenica 2 maggio.

Si inizia domani, 30 aprile, alle 9.05, con la diretta su Sky Sport Arena della sfida tra Hurricanes e Highlander, decimo ed ultimo turno del campionato di Super Rugby neozelandese, per arrivare a domenica con la sfida tra i francesi de La Rochelle e gli irlandesi del Leinster per un posto nella finale di Heineken Champions Cup che Sky Sport Arena seguirà in diretta alle 16.15.

Sabato sono in programma i due recuperi di Peroni TOP10 che sarà possibile seguire come di consueto in diretta sui canali Facebook, Youtube e APP di FIR.

Di seguito il programma nel dettaglio:

Super Rugby Aotearoa – X giornata – 30.04.21 – ore 9.05 – diretta Sky Sport Arena

Hurricanes – Highlanders

Challenge Cup – semifinale – 30.04.2021 – ore 21.00 – diretta Sky Sport Uno

Leicester – Ulster

Super Rugby Aotearoa – X giornata – 01.05.21 – ore 9.05 – diretta Sky Sport Arena

Blues – Chiefs

Super Rugby AU – Semifinale – 01.05.21 – ore 11.45 – diretta Sky Sport Arena

Brumbies – Force

Peroni TOP10 – recuperi – 01.05.2021 – ore 16.00 – diretta Facebook, Youtube, App FIR

Argos Petrarca – HBS Colorno 1975 (recupero del III turno, 21.11.2020)

Kawasaki Robot Calvisano – Valorugby Emilia (recupero del XV turno, 27.03.2021)

Heineken Champions Cup – Semifinale – 01.05.2021 – ore 18.00 – differita Sky Sport Collection

Tolosa – Bordeaux

Challenge Cup – Semifinale – 01.05.2021 – ore 21.00 – diretta Sky Sport Collection

Bath Rugby – Montpellier

Heineken Champions Cup – Semifinale – 02.05.2021 – ore 16.15 – diretta Sky Sport Arena

La Rochelle – Leinster Rugby