L’AQUILA – Sono trascorsi oggi ben 27 anni dal quel 23 aprile 1994, quando la Polisportiva L’Aquila Rugby conquistò il quinto e ultimo scudetto finora della sua storia.

Nella finalissima, disputata al “Plebiscito” di Padova, i neroverdi vinsero 23-14 contro la corrazzata Milan del patron Silvio Berlusconi che dopo quasi due mesi diventò per la prima volta presidente del Consiglio dei ministri.

Per la Polisportiva L’Aquila Rugby dell’allora compianto presidente Ettore Pietrosanti sembrava che fosse uno scudetto impossibile, visti i numerosi campioni di pallaovale che i rossoneri lombardi potevano contare in rosa, come Vaccari, Dominguez, Giovannelli e i fratelli Cuttitta, ma i neroverdi riuscirono lo stesso a fare l’impresa.

In quella finalissima con il quotato Milan, la squadra affidata al coach Massimo Mascioletti riuscii a “gettare il cuore oltre l’ostacolo” o a essere “Davide contro Golia”, come tutti i quotidiani di quel tempo riportarono in cronaca.

Insomma una giornata memorabile che sicuramente non sarà dimenticata da tutti gli appassionati del rugby.

Il tabellino

Stadio “Plebiscito” di Padova, 23 aprile 1994.

Polisportiva L’Aquila Rugby-Milan 23-14

MARCATORI: 8′ cp Dominguez (0-3), 23′ cp Troiani (3-3), 29′ cp Troiani (6-3), 40′ m. Pedroni (6-8), 42′ cp Dominguez (6-11), 54′ cp Troiani (9-11), 56′ m. Gerber (14-11), 60′ cp Troiani (17-11), 75′ cp Troiani (20-11), 77′ cp Dominguez (20-14), 80′ cp Troiani (23-14).

POLISPORTIVA L’AQUILA RUGBY: Ghizzoni; Gerber, Morelli, Massimi, De Ciantis; Troiani, F. Pietrosanti; Cicino, Caione, V. Di Carlo; Colella, Visser; D’Onofrio, Mas. Alfonsetti, Castellani. All. Mascioletti.

MILAN: Vaccari; Crotti, Bonomi, Tommasi (80′ Platania), Marc. Cuttitta; Dominguez, Gomez; Milano (51′ Berni), Capuzzoni, Cicciò (48′ Beretta); Croci, Pedroni; Properzi Marengoni, Mass. Cuttitta. All. Milano.

ARBITRO: Morandin di Padova.