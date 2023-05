Rotary, da domani all’Aquila la tre giorni di screening gratuiti

L’AQUILA – I due Rotary Club L’Aquila e L’Aquila Gran Sasso d’Italia danno vita a una nuova iniziativa per la comunità cittadina: “Occhio al Cuore ….al Sorriso …. ed alla Mente” screening gratuiti che si svolgeranno presso la Villa Comunale, in un Camper attrezzato per visite mediche con annesso gazebo, con il seguente calendario:

venerdì 26 maggio 2023 dalle ore 15 alle ore 20, visite psichiatriche e visite odontoiatriche per i più piccoli;

sabato 27 maggio 2023 dalle ore 9 alle 14, visite psichiatriche,

dalle ore 10 alle 14 visite odontoiatriche per gli adulti,

dalle ore 15 alle 20 visite oculistiche e cardiologiche;

domenica 28 maggio 2023 dalle ore 9 alle 13, visite oculistiche e cardiologiche.

Gli screening riguardano la prevenzione del glaucoma (dottori P.Iorio, B.M. Saviano, G.Genitti, L.Sabetti ), la prevenzione delle patologie cardiovascolari (dottori C.Corridoni, G. De Berardinis), la prevenzione odontoiatrica in età infantile (dottori C. Capezzali, L. Daniele ) e in età adulta ( Dott. L.Fantauzzi) e la prevenzione delle malattie psichiatriche (“chiedetemi se ho l’ansia” professori M. Casacchia, R.Ronconi, L.Giusti, dottori S.Mammarella, S.Del Vecchio, A.Salsa).

Il Club Rotary L’Aquila con la Presidente dott.ssa Patrizia Masciovecchio e il Club Rotary L’Aquila Gran Sasso d’Italia con il Presidente dott. Alberto Villani, invitano la cittadinanza a partecipare all’evento ricordando la fondamentale importanza della prevenzione per la salute delle persone di tutte le età e ringraziando i medici rotariani che si sono messi a disposizione per la realizzazione del progetto.

Gli screening sono organizzati in collaborazione con l’IAPB Italia e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.