ROMA – Si sono concluse le celebrazioni del Ramadan che hanno preso il via il 12 aprile.

Una festa ovviamente diversa e condizionata dalle disposizioni anti Covid, che ha visto i credenti islamici partecipare in maniera diversa, con mascherine sul volto, distanziamento e contatti azzerati.

In Italia l’Islam è la seconda religione più diffusa dopo il cristianesimo (il sunnismo la seconda confessione dopo il cattolicesimo), principalmente a seguito dell’immigrazione da paesi a maggioranza musulmana.

Il Ramadan è il mese sacro di digiuno e preghiera celebrato ogni anno dai praticanti di fede islamica. L’organizzazione delle preghiere serali fa i conti, così come avviene per gli altri culti, con le misure di contenimento anticovid e, in particolare, con il coprifuoco.

Il presidente dell’associazione culturale Rilindja, Abdula “Duli” Salihi, membro del tavolo interreligioso all’Aquila, per organizzare al meglio le celebrazioni in tempi di pandemia, si era messo in stretto contatto con l’Ucoii (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia) in particolar modo con la vicepresidente Nadia Bouzekri (ospite all’Aquila nel 2017), per conoscere le decisioni prese dagli incontri istituzionali a livello nazionale.

Nel capoluogo abruzzese esistono due luoghi di culto, gestito uno dalla comunità marocchina ed egiziana nella parte Ovest della città e l’altra, quella più attiva e più strutturata, gestita dalla comunità Macedone-Albanese e situata nella zona Est.

All’Aquila dovrebbero essere più di mille i musulmani.