ROMA – È tutto pronto per il tradizionale concerto del 1° maggio che, per l’edizione 2021, avrà in verità una location poco tradizionale. Piazza San Giovanni sarà off limits a causa della pandemia, i cantanti si esibiranno quindi dall’Auditorium parco della Musica. L’edizione del 2020, in pieno lockdown, era stata trasmessa solo in tv con alcune esibizioni in diretta e altre registrate.

La no-stop di musica e parole, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, sarà trasmessa in diretta streaming su Rai 3 e Radio 2 a partire dalle 16.30 e fino alla mezzanotte.

La scaletta dei cantanti, presentata da Stefano Fresi e Ambra Angiolini, comprende Alex Britti, Antonello Venditti, Piero Pelù, Max Gazzé e tanti altri nomi noti dello spettacolo canoro. Non mancherà l’ironia grazie alla presenza di Lillo Petrolo.