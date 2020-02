Roccascalegna, il castello sospeso nel cielo – Il video

Oggi vi portiamo a Roccascalegna, un piccolo borgo di origine medievale in provincia di Chieti in Abruzzo, conosciuto per il suo castello che si erge a picco sul vuoto, arroccato su uno sperone roccioso che domina la valle del Rio Secco e la vallata del Sangro. Il nome deriverebbe da “Rocca con la scala di legno”, una scala a pioli con la quale dal borgo si poteva raggiungere il castello.

È famoso anche per essere stato scelto come set della fiction Tv “Il nome della rosa” del 2019.

Coordinate geografiche: 42° 3′ 44.42″ N – 14° 18′ 13.58″ E

