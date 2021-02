ROCCA CALASCIO – Rocca Calascio Experience è il primo video ufficiale, prodotto da Abruzzo Official in collaborazione con Stefano Sponta e Marco Alloggia. Un breve ma intenso viaggio, immersi nella neve e nel panorama mozzafiato di Rocca Calascio (AQ) in Abruzzo, al cospetto del Castello più alto dell’Appennino, posto a 1460 metri s.l.m. ai margini del vastissimo altipiano di Campo Imperatore, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

E’ un progetto maturato durante il particolare e difficile periodo che stiamo attraversando, pensato come un’occasione per mostrare il nostro meraviglioso territorio innevato, a chi non può raggiungerlo per ovvi motivi in questo momento. L’Abruzzo è colmo di luoghi magici, che sta a noi proteggere, valorizzare e promuovere; ogni giorno è possibile vivere una favola diversa e speriamo, attraverso questo video, di riuscire a trasmettere a chi osserva, tutta la sua sconfinata bellezza.