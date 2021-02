progetto delle Primule. Milioni di euro che sarebbero dovuti essere spesi per queste famose strutture colorate in cui procedere con la campagna vaccinale. Draghi ha fatto capire che si utilizzeranno le strutture già esistenti, come in tutti gli altri paesi: palestre, caserme, teatri, aeroporti. Pur in carenza di vaccini la questione dei punti di somministrazione sarà fondamentale e andrà organizzata per tempo. Per di più, come denuncia l’associazione di amministratori locali Ali Abruzzo, la campagna vaccinale mostra, nella nostra Regione Abruzzo, un andamento che preoccupa. L’AQUILA – Una primula non fa primavera. Come prevedibile tra i primi indirizzi del nuovo governo in merito alla campagna vaccinale c’è la dismissione del. Milioni di euro che sarebbero dovuti essere spesi per queste famose strutture colorate in cui procedere con la campagna vaccinale. Draghi ha fatto capire che si utilizzeranno le strutture già esistenti, come in tutti gli altri paesi: palestre, caserme, teatri, aeroporti. Pur in carenza di vaccini la questione dei punti di somministrazione sarà fondamentale e andrà organizzata per tempo. Per di più, come denuncia l’associazione di amministratori locali Ali Abruzzo, la campagna vaccinale mostra, nella nostra Regione Abruzzo, un andamento che preoccupa.

“L’immunizzazione per gli ultraottantenni – scrive Ali Abruzzo – che sta partendo in questi giorni in Abruzzo, procede, invece, spedita in altre regioni: basti guardare la provincia di Bolzano, quasi 14 mila ultraottantenni vaccinati a fronte di una popolazione che è il 40% di quella Abruzzese.”

I punti di somministrazione

L’associazione chiede un tavolo di confronto con la Regione Abruzzo per organizzare speditamente l’ampliamento dei punti di somministrazione, soprattutto in vista di una maggiore disponibilità di sieri come AstraZeneca e Johnson & Johnson che, non richiedendo catene logistiche complesse, potranno essere somministrati in spazi messi a disposizione dai Comuni.

Oggi all’Aquila il consiglio comunale sulla sanità