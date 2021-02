Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera le nuove regole del Comitato tecnico scientifico prevedono l’apertura serale dei ristoranti in zona gialla e a pranzo in quella arancione, sia pur con alcune restrizioni. A decidere comunque dovrà essere il governo.

Rimarrebbero comunque in vigore le norme attuali, con il numero massimo di persone al tavolo – quattro se non si tratta di conviventi – e il bollino da esporre all’ingresso per il numero massimo di capienza del locale. Richieste in tal senso erano arrivate sia dalle organizzazioni di categoria che da Regioni ed Enti locali.