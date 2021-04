L’AQUILA – “Se non riapriamo a maggio, dobbiamo per forza chiudere, rischiamo di fallire, siamo arrivati al limite – si sfoga a Laquilablog Luca Totani, titolare del ristorante Il Connubio -. Sei mesi di chiusura serale non si reggono più, siamo sul filo del rasoio”. “Continuiamo a fare l’asporto solo per non fermarci, ma non è una realtà che possiamo sostenere, le perdite sono enormi”. L’intervista