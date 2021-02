L’AQUILA – Si è riunito stamattina il Consiglio comunale dell’Aquila, convocato dal presidente Roberto Tinari, per esaminare quattro delibere e alcuni ordini del giorno e mozioni.

Dall’assise è stata approvata la nuova convenzione tra gli enti locali soci dell’Asm. La convenzione serve per l’esercizio del controllo congiunto con le relative modifiche allo statuto societario previste dall’Anac. Asm infatti ha ceduto 100 azioni ai comuni del territorio. L’Anac aveva sottolineato come per il controllo congiunto tutti i soci dovessero avere il potere di influenza indipendentemente dal numero di quote possedute. Le nuove modifiche prevedono l’istituzione di un Comitato dei soci, con i sindaci di tutti i Comuni oggi soci di Asm. Approvato anche il nuovo schema di statuto della fondazione “Premio nazionale di pittura Francesco Paolo Michetti”, fondazione di cui i comuni capoluogo della Regione sono soci.

All’ordine del giorno anche l’atto di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate del Comune dell’Aquila e dell’istituzione Centro servizi anziani per il triennio 2021-2023. Approvata con alcuni emendamenti a firma Romano, concordati con l’assessore Bergamotto, sulle diverse partecipate.

Via libera anche all’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di un immobile nella frazione di Tempera. Si tratta della vecchia rameria all’interno della Riserva del Vera. Diventerà un muso del Rame o comunque un centro funzionale della Riserva.

Ordini del giorno e mozioni: Valle Pretara e la ricognizione sugli edifici provvisori costruiti dopo il sisma

L’assise ha quindi discusso alcuni ordini del giorno. Due, a firma Paolo Romano, Italia Viva, relativi, uno all’utilizzo e destinazione del Musp attualmente in uso alla scuola elementare Celestino V e l’altro sul servizio di pre-interscuola comunale. Con il primo si chiede che un Musp di Valle Pretara venga messo a disposizione di attività sociali del quartiere. Si tratta di un Musp utilizzato dalla scuola Celestino V, la cui vecchia sede è in ricostruzione. L’assessore Fabrizi e il sindaco Biondi, pur ritenendo condivisibile la richiesta hanno eccepito che il Musp ha ancora una funzione scolastica e la questione potrà essere affrontata in seguito. Il sindaco, tra l’altro, ha annunciato uno studio, a cura del Formez e della Struttura di Missione, su tutte le strutture provvisorio costruite nel postsisma e che non hanno una destinazione di utilizzo futuro. Una valutazione di questo patrimonio serve per immaginarne una sua valorizzazione o dismissione che andrà finanziata però dallo stato. Romano pensa che di questo Musp, come già fatto per altre strutture comunali, si possa immaginare già una finalizzazione. L’ordine del giorno è stato respinto dalla maggioranza. Ritirato invece il secondo ordine del giorno.

Seggi elettorali, Cup ospedale e ferrovia Roma – L’Aquila

Approvato, con due soli contrari, un ordine del giorno di Palumbo, Partito Democratico. Il testo chiede l’individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici come sedi per seggi elettorali.

Ritarate anche due mozioni, depositate mesi fa, una in merito alla realizzazione di interventi immediati a favore della sala d’attesa del cup dell’ospedale dell’Aquila, sempre di Romano. Ritirata perché superata dagli eventi. Ritirata quindi anche la mozione, a firma dei consiglieri De Santis e Colantoni, sul collegamento ferroviario veloce L’Aquila Roma. Verrà convocata una conferenza dei capigruppo in merito. Sarà l’occasione affrontare tutto il dossier sull’ipotesi di questo collegamento, anche alla luce degli sviluppi in corso o possibili, sia a Roma, sia in Regione Abruzzo.