AVEZZANO – Erbario “sociale” della riserva del monte Salviano in vendita: il Comune “mette sul mercato” il libro “Il Paradiso della Flora”, che custodisce l’ultimo lavoro terreno di fra’ Domenico Palombi, -il cistercense rovetano esperto botanico e studioso della flora d’Italia scomparso nei mesi scorsi- oltre 800 specie, alcune classificate rare, di piante officinali ed erbe spontanee del monte Salviano. Per sfogliare l’ultima fatica letteraria con finalità sociali del frate, messo in cantiere dalla prima amministrazione Di Pangrazio, il Comune ha stabilito un contributo minimo di 15 euro.

“Fra’ Domenico, con quel lavoro di ricerca, che ha voluto donare alla città attraverso la mostra permanente alla casa del Pellegrino e il volume Il Paradiso della flora”, ricorda Maria Antonietta Dominici, presidente della commissione ambiente comunale, “ci ha lasciato un dono prezioso, una testimonianza della sua bontà d’animo e amore per il prossimo, nonché della ricchezza della riserva, in termini di piante officinali e flora spontanea, un valore aggiunto per l’area protetta. Ed è in suo nome che il ricavato derivante dall’attività di promozione e distribuzione del libro sarà destinato a progetti sociali da attivare nell’ambito della riserva naturale attraverso buoni lavoro (voucher) per prestazioni di lavoro occasionale destinati ad attività di valorizzazione e manutenzione ordinaria”.

Il libro di fra’ Domenico, realizzato in collaborazione con l’associazione “Le nostre radici Marsica”, che definì la riserva “Un orto botanico naturale di notevole interesse”, sarà distribuito dal servizio di gestione dell’area protetta previo versamento del contributo minimo di 15 euro sul C/C postale 13210679 intestato alla tesoreria comunale, oppure con bonifico sul conto bancario della tesoreria comunale codice IBAN: IT 77H01030 40443 00000 3558532 Monte Paschi di Siena, Causale “contributo per il libro Monte Salviano il “Paradiso della Flora di fra’ Domenico Palombi”. Info, in orario d’ufficio, ai numeri 0863 501263; 501285; 501237, oppure alla mail: [email protected]