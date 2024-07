Riserva Borsacchio, il 21 luglio “La Notte della Luna Piena e delle Stelle”

La Riserva Naturale Borsacchio è lieta di annunciare uno degli eventi più attesi del calendario estivo: La Notte della Luna Piena e delle Stelle, che si terrà il 21 luglio 2024. L’evento, patrocinato dal Comune di Roseto degli Abruzzi, dalla Provincia di Teramo e dalla Regione Abruzzo, promette una serata magica sotto il cielo stellato.



Programma dell’evento

– 21:00 – Raduno al cancello del Villaggio Lido d’Abruzzo, Roseto degli Abruzzi

– 21:15 – Partenza per l’escursione notturna tra le dune

– 22:15 – Inizio dell’osservazione astronomica con telescopi

– 23:00 – Rientro



Contributo Libero: I partecipanti sono invitati a fare un contributo libero per sostenere le attività di tutela ambientale della Riserva del Borsacchio.



Questo evento offre l’opportunità unica di esplorare la bellezza naturale della Riserva Borsacchio sotto la luce della luna piena e di osservare le stelle attraverso telescopi. È un’occasione imperdibile per gli amanti della natura e dell’astronomia.



Organizzato in collaborazione con: – WWF – FIAB – Roseto Cammina – e molte altre associazioni locali



L’evento rientra nel calendario estivo della Riserva Borsacchio, un programma ricco di iniziative volte a valorizzare e tutelare questo prezioso patrimonio naturale. Eventi come questi sono fondamentali per far scoprire e amare la Riserva Borsacchio, che rischia ancora di essere cancellata.



La Riserva Borsacchio è un tesoro da valorizzare e proteggere. Questi eventi sono una luce che tiene in vita la speranza nelle decine di migliaia di persone che in questi mesi di mobilitazione hanno sottoscritto l’appello per difenderla.