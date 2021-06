L’AQUILA – Riceviamo dall’Unione degli Universitari dell’Aquila una nota sulla bozza di riordino della rete ospedaliera proposta dalla Regione Abruzzo. “Come UDU L’Aquila abbiamo avuto modo di leggere la bozza del riordino delle Reti Ospedaliere predisposta dalla Regione Abruzzo. Le modalità con cui questo documento è stato elaborato e l’effetto sulla struttura organizzativa in particolare dell’ospedale San Salvatore sono molto gravi.

Ci chiediamo come mai l’Università non venga considerata come una risorsa e come partner, visto il mancato coinvolgimento della stessa nella stesura di questa bozza e visto che l’organizzazione delle varie Unità Operartive sembra ignorare del tutto le risorse e la programmazione dell’Università dell’Aquila, disegnando una architettura che impedisce la valorizzazione di molti settori su cui Univaq ha investito e sta investendo e che potrebbero essere un vero fiore all’occhiello per la sanità aquilana e per la formazione di studenti e specializzandi.

Non capiamo i criteri con i quali diverse UOC a direzione universitaria sono state smembrate o addirittura eliminate, e siamo preoccupati che l’organizzazione presentata nella bozza possa avere ripercussioni negative sulla funzionalità dell’ospedale, sulla sostenibilità ed efficacia della programmazione universitaria e di riflesso sulla sopravvivenza di diverse scuole di specializzazione, il che sarebbe una imperdonabile perdita dal punto di vista sia formativo per noi studenti/specializzandi sia assistenziale per il territorio.

Un’altra criticità di questa programmazione è rappresentata, come riportato nella stessa bozza di riordino, dallo scollamento rispetto alla programmazione territoriale, elaborata in un documento separato e ancora in corso di deliberazione. Noi riteniamo che sia essenziale, sia dal punto di vista assistenziale che programmatorio, tenere una unità d’insieme e di visione tra ospedale e territorio e certamente adottare due programmazioni separate non va in questa direzione.

E’ inaccettabile continuare a gestire la sanità come se fosse una partita a monopoli. Per la tutela della salute e della formazione, ai vertici politici della Regione Abruzzo chiediamo di rivedere questa bozza di riordino delle reti ospedaliere, questa volta condividendone il contenuto con l’Università, che dovrebbe rappresentare una ricchezza per il territorio e una risorsa per la sanità aquilana e abruzzese.”